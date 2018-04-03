AÖL telafi sınavı ne zaman? Açık Lise sınav sonuçları, soru ve cevaplar açıklandı mı?

AÖL sınavları 17 Nisan'dan 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenmişti. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ertelenme sebebi baskı ünitesinde meydana gelen teknik arıza olarak duyurulmuştu. AÖL sınavında baskı sebebiyle skandal bir hata ile karşılaşıldı ve MEB telefi sınavı yapacağını duyurdu. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman? Sınav sonuçları, sorular ve cevaplar açıklandı mı?

MEB AÖL sınavları 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Ertelene Açık Lise sınavlarında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılması AÖL öğrencilerini telaşlandırdı. Sınavdan çıkıp AÖL sınav soru ve cevaplarını araştırmayı planlayan öğrenciler MEB’den gelen açıklamalara kilitlendi. Bu skandalın ardından MEB telafi sınavı yapacağını duyurdu. Peki AÖL sınav sonuçları, soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi telafi sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm ayrıntılar…

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

MEB skandal olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. MEB tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.



AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL sınavlarından çıkan öğrenciler doğru yanlış sayılarını tespit etmek için AÖL sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmış değil, ancak sınav tarihinden birkaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. Yani AÖL 2. dönem sınavlarının soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasına kadar yayınlanması bekleniyor. Ancak yaşanan aksilik nedeniyle soru ve cevapların yayımlanmama ihtimali üzerinde de duruluyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan AÖL sınavlarına sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş dönemlerde yapıla AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.