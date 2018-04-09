AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Açık Lise’de soru, cevap ve sınav sonuçları bekleyişi…

AÖL sınavlarındaki skandalın ardında telafi sınavı bekleniyor. Ders sayısı ile cevap anahtarı uyuşmayan öğrenciler Açık Lise sınavına yeniden girecekler. AÖL sınav kağıdında hata olmayan öğrenciler ise sınav sonuçlarını, soru ve cevap anatarını bekliyor. İşte AÖL telafi sınavı ve sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

AÖL sınavları 17 Nisan'dan 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenmişti. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ertelenme sebebi baskı ünitesinde meydana gelen teknik arıza olarak duyurulmuştu. AÖL sınavı gerçekleşti fakat öğrenciler büyük bir hata ile karşılaştı. 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldı. Sınavdan çıkıp AÖL sınav soru ve cevaplarını araştırmayı planlayan öğrenciler bu manzarayla şok oldu. Milli Eğitim Bakanlığı telafi sınavı yapacağını duyurdu. Haberimizden telafi sınavı tarihini öğrenebilirsiniz. Peki sınav sonuçları, soru ve cevapları yayınlandı mı?

TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

MEB skandal olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. MEB tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL sınavlarından çıkan öğrenciler doğru yanlış sayılarını tespit etmek için AÖL sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmış değil, ancak sınav tarihinden birkaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. Yani AÖL 2. dönem sınavlarının soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasına kadar yayınlanması bekleniyor. Ancak yaşanan aksilik nedeniyle soru ve cevapların yayımlanmama ihtimali üzerinde de duruluyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavlarına sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş dönemlerde yapıla AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.