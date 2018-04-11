AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 2018 telafi sınavı yerleri belli oldu mu? İşte merak edilenler…

AÖL sınavlarında gerçekleşen skandal durum sonrasında MEB özür dilemiş ve telafi sınavları yapacağını açıklamıştı. MEB AÖL telafi sınavı tarihlerini yayınladı, şimdi AÖL telafı sınavları için yeni sınav yerleri açıklanacak mı sorusu soruluyor. İşte MEB AÖL telafi sınavı detayları...

AÖL sınavlarında yaşanan sınav kağıdı sorunu merak uyandırıcı bir duruma neden olmuştu. Yaşanan sorun sebebiyle AÖL telafi sınavları gerçekleştirilecek. AÖL telafi sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanında öğrenciler tarafından AÖL telafi sınavları nerede yapılacak sorularını sorduruyor. İşte merak edilenler…

AÖL TELAFİ SINAVI DETAYLARI

MEB AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan’da yapılacağı biliniyor bu sebeple en geç önümüzdeki hafta bu duruma dair bir açıklama bekleniyor.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

AÖL’DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.