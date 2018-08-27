AÖL’de kayıt zamanı… AÖL kayıt ve kayıt yenileme için en son tarih ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen MEB AÖL iş takvimine göre mazeretli kayıt yenilemeler bugün başladı. Açık Lise kayıt yenileme işlemleri neler? AÖL 1. dönem kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL para yatırma işlemleri ve ayrıntılar...

Lise hayatlarını dışarıdan sürdürecek olan öğrenciler için büyük önem taşıyan AÖL kayıt işlemleri için başvurular ile ilgili duyuru dün yayınlandı. Kayıt tarihleri başlangıcı olarak Ağustos ayının 20’si belirlendi, AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek.

2018-2019 AÇIKÖĞRETİM LİSESİ KAYIT ÜCRETLERİ

2018 ve 2019 yılında yapılacak olan açık öğretim lisesi kayıtlarında alınacak ücretler henüz netleşmedi fakat geçen yılın aöl kayıt ücretlerine yakın olacağı kesin. İşte geçen yıl ki aöl kayıt ücretleri, 2018 açık öğretim lisesi kayıt ücreti

AÖL yeni kayıt ücreti: 40 TL + 10 TL( bu sene artabilir)

AÖL kayıt yenileme ücreti: 30 TL+ 5 TL(bu sene artabilir)

Açık lise yeni kayıtta öğrenciler 40 TL bankaya 10 TL de okula, kayıt yenileme de ise 30 TL bankaya 5 TL de okula ödeyecekler. 2018 ve 2019 yılında kayıt ücretlerinde artış olabilir, 2018-2019 Açık Öğretim Lisesi kayıt kılavuzu yayımlandığında ücretleri güncelleyeceğiz.

AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018



I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018



Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018



I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇME

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif vey donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT AYRINTILARI

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.