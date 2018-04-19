AÖL’de telafi sınavı günü geliyor! AÖL telafi sınavı giriş yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı?

AÖL sınavında yapılan hata sebebiyle işler karıştı MEB geçtiğimz haftalarda özür diledi ve telafi sınavı ypaılacağı açıklandı. AÖL telafi sınavları bu hafta sonu yapılacak ancak öğrencilerin merak seviyesi zirvede. AÖL öğrencileri, "AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?" "AÖL telafi sınavlarına aynı yerlerde mi girilecek?" sorularına cevap arıyor...

AÖL sınavlarında yapılan skandal hata sonrasında oluşan durum halen tam olarak çözüme kavuşmadı. Birçok AÖL öğrencisi telafi sınavlarına nerede gireceğine açıklamaları araştırıyor. Telafi sınavlarına aynı yerlerde mi girilecek yoksa öğrenciler AÖL telafi sınavları için ayrı giriş belgesi mi bekleyecek konusu merak konusu.

AÖL hakkındaki sınav giriş belgesi, sınav giriş yeri gibi tüm konular aşağıdaki linke giriş yapılarak öğrenilebilecek…

AÖL SINAVI GİRİŞ YERLERİ

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

MEB AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak AÖL telafi sınavlarının 21 Nisan’da yapılacağı biliniyor bu sebeple en geç önümüzdeki hafta bu duruma dair bir açıklama bekleniyor.

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

MEB skandal olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. MEB tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

MEB’DEN UYARI…

“21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.”