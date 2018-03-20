AÖO güncel sınav tarihleri: İşte AÖO’da tarihi değişen sınavlar…

AÖO sınavları ne zaman sorusunu soran öğrenciler yeni AÖO sınav tarihlerini araştırıyor. Açık Öğretim Ortaokulu sınavlarına bir süre daha var ancak sınav tarihlerinin güncellenmesi öğrencilerin merak seviyesinin artmasına neden oldu. İşte detaylar...

Yaklaşan AÖO sınavı öncesi MEB yayınladığı yazı ile sınavların ertelendiğini duyurdu. Açık Öğretim Ortaokulu’nda eğitimini sürdürenler sınavlara hangi tarihte girecek? MEB tarafından daha önce yapılan açıklamalarla AÖO sınavlarının 17 Mart tarihinde yapılacağı duyurulmuştu ancak sınav tarihleri değişti ve 31 Mart’a alındı.

SINAVLAR HANGİ TARİHTE SAAT KAÇTA?

MEB tarafından düzenlenen AÖO sınavlarında program şu şekilde olacak;

1. Oturum 31 Mart 2018 9.30

2. Oturum 31 Mart 2018 14.00

Sınava gireceğiniz her dersten 20’şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır. Bir dersten başarılı olabilmeniz için en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur.

SINAVLAR NEDEN ERTELENDİ?

AÖO sınavlarının ertelenmesine dair MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.