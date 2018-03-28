ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav öncesi ATA AÖF soru ve cevapları…

ATA AÖF vize sınavlarına giren öğrencilerin gözü kulağı ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı günde. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklancağına dair bir açıklama bulunmasa da sonuçların gelecek hafta açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasından önce Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF vize soru ve cevapları yayınlandı. İşte ATA AÖF vize sonuçları hakkında detaylar...

Geçtiğimiz günlerde yapılan ATA AÖF vize sınavının soruları ve cevapları yayınlandı. Şimdi öğrenciler merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 2018 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı henüz belli değil ancak ilerleyen günlerde ATA AÖF sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor…

ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ATA AÖF soru ve cevaplarını aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz;

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILACAK? REHBER İÇİN TIKLAYIN

İTİRAZ İŞLEMLERİ AÇIKLAMASI

Beklenen ATA AÖF vize sınav soru ve cevapları bugünden itibaren erişime açıldı. İşte yapılan resmi açıklama…

“Değerli Öğrencilerimiz,

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır. Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz. Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır. İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Not: Soru itirazları 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23:59 a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.”