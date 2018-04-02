ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama linki! ATA AÖF sonuçları geldi, bekleyiş sona erdi…

Öğrenciler günlerdir ATA AÖF yarı yıl sınavı sonuçlarını bekliyordu ve sonunda müjdeli haber geldi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi vize sonuçlarına kavuştu. İşte ATA - AÖF sonuçları direkt erişim bağlantısı ve sınav sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili detaylar...

ATA AÖF sonuçları Atatürk Üniversitesi’nin sitesi üzerinden ilan edildi. ATA AÖF sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Bahar dönemi sınavları mart ayının son haftasında gerçekleşmiş ve öğrenciler sınavlarda hedefledikleri notları almak için ter dökmüştü. ATA AÖF sonuçları kısa süre önce “http://www.ataaof.edu.tr” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuçları sorgulama sayfasına erişim sağlayabilirsiniz…

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ATA AÖF'TE SINAV SORULARINA İTİRAZ

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sisteminde (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını iletebiliyorlar.

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan’da sınav yapılmaktadır.

AGNO Tablosu:

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız