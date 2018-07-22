Atatürk’ün Rum Sındığı Savaşı olarak nitelendirdiği savaş hangisidir? KPSS’ye soru oldu!

22 Temmuz'da yapılan KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavında Rum Sındığı Savaşı soru oldu. KPSS'de Atatürk'ün Rum Sındığı Savaşı olarak nitelendirdiği savaş hangisidir? sorusu soruldu. Peki Rum Sındığı Savaşı hangi savaştır?

Rum Sındığı Savaşı hangi savaşa verilen isimdir? Türk topçusunun 26 Ağustos sabahı saat 04:30’da ateş açması ile taarruz başladı. Başkomutan, Genelkurmay Başkanı ve Cephe Komutanı Kocatepe’den taarruzu izliyorlardı. 26 Ağustos günü düşmana ait önemli birkaç tepe ele geçirildi. 27 Ağustos’tan itibaren düşman geri çekilmeye başladı. Türk kuvvetleri üstünlüğü ele geçirdiler. Yunan ordusu çekilirken etrafı ateşe vermeye başladı. Bu iki gün içinde Yunanlıların 4-5 tümeni yenildi. Yunanlılar’ın Eskişehir cephesinde bulunan kuvvetli birliklerinin, savunma cephesi kurmalarına fırsat vermemek için süvari birlikleri, gerilere sarktılar ve Dumlupınar yolunu tıkadılar. Çember içine alınan Yunan Ordusu’nun 5 tümeni, bizzat Başkomutan tarafından yönetilen bir savaş sonunda, çok ağır şekilde yenilerek teslim oldu. Kurtulan Yunan kuvvetleri panik halinde İzmir’e doğru kaçmaya başladılar. 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da düşman kuvvetlerinin imhası ile sonuçlanan bu meydan savaşına İsmet Paşa 31 Ağustos’ta, “Başkumandan Meydan Savaşı” adını verdi. M. Kemal bu savaşa “Rum Sındığı” adını vermişti.

Mustafa Kemal Atatürk Sırp Sındığı Savaşı’na gönderme yapmıştır. Atatürk aslında Afyon ovalarında şahlanan ordunun Sırp Sındığı Savaşında şahlanan ordu ile aynı ordu olduğuna da güzel bir gönderme yapmıştır.