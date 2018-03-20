AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılacak? AUZEF sınavları ne zaman?

AUZEF sınav merkezi tercihleri başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi sınav merkezi tercihleri 25 Mart'a kadar yapılabilecek. Peki AUZEF sınav merkezi tercihleri nasıl yapılacak? AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. AUZEF bünyesinde uzaktan eğitim alan öğrenciler 19 Mart’tan 25 Mart’a kadar sınav merkezi tercihlerini yapabilecekler. Peki AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?

İşte sınav merkezi tercihleri ayrıntıları ve sınav tarihleri…

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından öğrencilere yapıLan duyuruya göre sınav yeri tercih işlemleri 19 Mart 2018 saat 16.00 ile 25 Mart 2018 saat 23.59 arasında yapılacaktır. 19-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2017-2018 Bahar dönemi Ara sınav (Vize) için geçerli olacaktır.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav yeri tercih işlemleri 19 Mart 2018 saat 16.00 ile 25 Mart 2018 saat 23.59 arasında sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılacaktır.

19-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2017-2018 Bahar dönemi Arasınav (Vize) için geçerli olacaktır.

Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin sınav merkezi 2017-2018 güz dönemi Telafi sınavındaki sınav merkezi olarak belirlenecektir.

Sınav merkezi tercihleri sırasında, engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.

İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Bu sebeple AKSİS ve sınav sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerinizin güncel ve hatasız olduğundan emin olunuz.

NOT: Öğrencilerimiz İstanbul'da ‘İstanbul (Beyazıt), İstanbul (Avcılar), İstanbul (Beşiktaş), İstanbul (Kadıköy), İstanbul (Kartal), İstanbul (Beykoz)” olmak üzere 6 farklı merkez için tercih yapabilecektir.



AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17’si Açık Öğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Eğitim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.