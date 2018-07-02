ÖSYM yayınladı! AYT, TYT, YDT soruları ve cevapları: YKS puanı nasıl hesaplanır?

YKS maratonu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti ve öğrenciler cumartesi, pazar günleri çeşitli oturumlarda büyük efor sarf etti. ÖSYM duyurduğu gibi pazar günü akşamı YKS oturumlarının soru ve cevaplarını yayınladı ve resmi sonuçlar öncesi öğrenciler doğru ve yanlışları üzerinden durumlarını tespit etme imkanı elde etti. İşte YKS soru ve cevaplarına dair detaylar...

YKS oturumlarında ter döken öğrenciler şimdi YKS’de ne kadar başarılı olduklarını ölçebilmek için soru ve cevapları araştırıyor. YKS oturumları olan AYT, TYT ve YDT’nin soru ve cevapları yayınlandı. Sınav sonrasında doğru ve cevap sayısına göre puan durumlarını hesaplamaya çalışan öğrenciler heyecanla soru ve cevapları araştırıyor. İşte detaylar…

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AYT, TYT, YDT soru ve cevaplarına aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz…

TYT SORU VE CEVAPLARI ÖSYM LİNKİ

AYT SORU VE CEVAPLARI ÖSYM LİNKİ

YDT OTURUMLARI DİL DİL ÖSYM LİNKİ

YKS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

ÖSYM 2018 YKS kılavuzuna göre TYT’de derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

Türkçe : 33

Temel Matematik : 33

Sosyal Bilimler : 17

Fen Bilimleri : 17

Sayısal puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40

AYT Matematik: 30

AYT Fizik: 10

AYT Kimya: 10

AYT Biyoloji: 10

Eşit Ağırlık puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40

AYT Matematik: 30

AYT Edebiyat: 18

AYT Tarih-1: 7

AYT Coğrafya-1: 5

Sözel puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40

AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 18

AYT Tarih-1: 7

AYT Coğrafya-1: 5

AYT Tarih-2: 8

AYT Coğrafya-2: 8

AYT Felsefe Grubu: 9

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/İlave Felsefe Grubu: 5

Adaylar kesin sınav sonuçlarına 31 Temmuz 2018 tarihinde erişim sağlayabilecek.

Adaylar elde ettiği sonuçlara göre üniversite ve bölüm tericihinde bulunabilecek.

HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur. TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.