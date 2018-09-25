Bakan Ersoy’an öğretmenlere müze müjdesi!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren biz bir hediye vermek istiyoruz. 24 Kasım’dan itibaren artık öğretmenlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığına bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecekler” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü” imzalandı.

MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, önemli olmanın ötesinde çok değerli bir işe imza attıklarını belirterek, “Çünkü hep meslek liseleri konusunda ki 15 Ekim'de MEB'in açıklayacağı bir vizyon belgesinde de ana konulardan bir tanesi meslek lisesi meselesi. Bugün de buna dair bir adım atıyoruz. Türkiye'nin gerek turizm gerekse kültürü açısından meslek liseleriyle bağlantı içinde son derece değerli bir girişimde bulunuyoruz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığına müteşekkirim. Bu konunun meslek lisesiyle ilgili olması müzeyle ilgili olması öğretmenlerimizle ilgili olması değerini çok fazla artırıyor. İşbaşında eğitime öğretmenlerin çok daha uygulama temelli çalışmalara yönetilmesine çocuklarımızın çok daha fazla işbaşı eğitimle karşı karşıya kalmasını sağlayan bir yapı söz konusu olacak. İşin bir başka boyutu da geleneksel Türk el sanatlarıyla ilgili. Bu konu son derece önemli. Çünkü Türkiye'de şimdiye kadar geleneksel Türk sanatları konusunda herhangi bir okul açılmamış bu ilk olacak. Bu okulunda Türk sanat tarihi açısından ve bu sanat kollarının el sanatlarının ve diğer geleneksel sanatların geleceğe aktarılması konusunda çok özel bir girişim. MEB açısından çok değerli olan bu mesleki eğitim konusu bugün turizm liseleri örneğiyle taçlanıyor ve bu çerçevede de meslek lisesine verdiğimiz önemin ilk nişanesini paylaşma fırsatımız olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

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İNGİLİZCE VE RUSÇA MECBURİ LİSANS!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yeni turizm meslek liselerini şöyle anlattı:

“Hazırlık+3 sene normal okuma müfredatı olacak. Hazırlıklar İngilizce ve Rusça mecburi lisan oluyor. Daha sonraki yıllarda Almanca, Fransızca, Arapça ve Çince seçmeli olacak. Turizm meslek lisesinden mezun olan bir öğrenci en az iki lisanı çok iyi, bir lisanı da yeterli derecede öğrenmiş olacak. Türkiye'de turizmin en büyük sıkıntılarından biri sezonsal turizm yapıyor olmamız. Bunu bütün 12 aya yaymak için birçok proje hazırlıyoruz. Bunları da ilerleyen aylarda paylaşacağız. Kaba tabirle bir taşla iki kuş vuracak bir sistem geliştirdik Milli Eğitim Bakanlığı ile. 20 Nisan ile 20 Ekim arasında o programa katılan turizm meslek lisesi öğrencileri eğitimlerini partner otellerde yapacaklar. Programa katılan her turizm lisesini bir partner otelle eşleştiriyoruz büyük zincir otellerle. Müfredatın uygulanma dönemini değiştiriyoruz. Yaz tatillerini kışın kullanıyorlar. 20 Nisan-20 Ekim arasında eğitimlerini anlaşmalı olan otelde yapıyorlar. Burada bazı şartlarımız var. Partner otel olmak kolay değil. Öğrencilerin yatacağı yerleri 3 kişi olmak kaydıyla düzgün lojmanları ayarlıyor. Hocaların yatacağı yerleri, arada eğitim alacakları salonlara kadar partner oteller tarafından karşılanıyor. 20 Nisan-20 Ekim arasında eğer hazırlık sınıfı öğrencisiyse bir stajyer maaşı alıyor. Lise 1 öğrencisiyse stajyer maaşı çarpı 1.25, lise 2 öğrencisiyse stajyer maaşı çarpı 1.5 alıyor, lise son sınıf öğrencisiyse çarpı 1.75 alıyor. Bu öğrenciler bizim için değerli. Kışında yine bu partner otelin yöneticileri müfredata uygun bir şekilde derslere destek olarak giriyorlar. Oteller kapalı iken üst düzey yöneticiler boşa çıkıyor ve mesleki eğitimin bir parçası olarak onlarda eğitime devam ediyorlar kışın. En büyük sıkıntımız bizim sektörde maalesef öğrencilere gençlerimize turizmi sektör olarak kabul ettirmekte zorlanıyorduk. Şimdi bu eğitimi lise çağında başlatıyoruz. Lise çağından itibaren daha 16-17 yaşına gelmiş bir çocuk çok ciddi paralar kazanmaya başlayacak. Normal stajyer maaşını fazlasıyla alacak. O şekilde yönetmeliğe şart koşacağız. Kalacağı yerden aldığı otel eğitimine kadar Milli Eğitim Bakanlığı ve bizde birebir takibini yapıyoruz. Buradan mezun olan arkadaşlar üniversite eğitimi alırsa iyi olur ama üniversite eğitimine bile ihtiyacı olmayacak. Biz şu anda pahalı otellerimizde özellikle gastronomi dalında yönetici birçok dalda yönetici maalesef ithal ediyoruz. Türkiye olarak gerçekten iddialıysak nitelikli turizmde kendi insan kaynakları starlarımızı oluşturmak zorundayız. Geleceğin genel müdürleri, geleceğin müdürleri bu turizm meslek liselerinden kolej statüsündeki turizm meslek liselerinden mezun olacaklar. Biz bu mezunları verdikten bir süre sonra biz artık insan ihraç eden bir ülke konumuna geleceğiz. Turizm sektöründe insan ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. O zaman hedeflerimizi çok daha kolay yakalayacağız.”

24 KASIM’DAN İTİBAREN ÜCRETSİZ!

“Müzeleri sevdirmemiz lazım” diyen Ersoy, “Milli Eğitim Bakanlığımız bize destek veriyor. Seçmeli müze dersleri sayısını artırıyor. Bizde belli başlı müzelerimizde onların ders görebilecekleri sınıflarla gerekli ortamı Müzeden Sorumlu Bakan Yardımcımın önderliğinde hazırlayacağız. Öğrencilere sevdirmenin yolu öğretmenlerden geçiyor. Biz özür diliyoruz Bakanlık olarak bugüne kadar atlamışız bu konuyu. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden itibaren biz bir hediye vermek istiyoruz. 24 Kasım'dan itibaren gerekli altı yapı yazılımları düzenleteceğiz ve o tarihten itibaren artık öğretmenlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığına bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecekler” açıklamasında bulundu.

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YENİ MESLEK LİSELERİ AÇILIYOR!

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve Bakan Selçuk Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’nü imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolüyle meslek liselerinin turizm programları yeniden yapılandırılacak, Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi kurulacak ve tüm ortaöğretim kurumlarında müze eğitimi seçmeli ders olarak okutulacak. İHA