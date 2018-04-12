Bakan Yılmaz: Okul listelerini hazırlarken, yüzde 10 kriterini esas aldık

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınavla öğrenci alacak okul listesini, hangi kriterlere göre hazırlandığını açıkladı. Yılmaz, illerdeki sınava girecek öğrencilerin oranına bakarak belirlediklerini belirterek, “Yüzde 10 öğrencilerin kısmı sınavla öğrenci alan okullara gidecek. Bu oran içerisinde biz okulları belirledik. Yüzde 10 kriterini esas aldık” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önceki akşam açıklanan ve büyük tepkiye neden olan sınavla öğrenci alacak okullar listesiyle ilgili konuştu. Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Yılmaz, herkesin kendi ilçesinde, mahallesinde bulunan okulun bu kapsama girmesini istediğini belirterek, “Ama oradaki esas aldığımız husus, yüzde 10'u geçmemesi. Çünkü bizim amacımız, istiyoruz ki, bu sınav kaygısının heyecanın mümkün olduğunca en az sayıda öğrencimize verilmesini istiyoruz. Daha önce niçin sınav oluyor, bu öğrencileri yarış atı gibi birinden diğerine koşturuyoruz diyenler bugün şimdi ‘bu okul da niye bu kapsama girmedi' diyerekten dolayısıyla da okul sayısını artırmak istiyorlar. Biz, bütün bizden bunu isteyen kardeşlerimizden şunu rica ediyoruz. 8. sınıftaki o sizin il bazında esas alıyoruz. Sizin bölgenizdeki, ilinizdeki öğrenci sayısı ne kadar? Farzı mahal, 100 bin. Bunun 10 bin öğrencisi sınavla öğrenci alan okullara girecektir. Geriye kalan yüzde 90'ı yereldeki yerleştirmeye girecektir. Yani ikametine en yakın okula yerleştirmeyi tercih edeceğiz. Dolayısıyla bir artma olmadı. Yüzde 10 kriterini esas aldık” diye konuştu.

Daha fazla okulun proje okul kapsamına alınması durumunda, bu oranın yüzde 11, 12, 13, 14 ve hatta daha yukarı gideceğini anlatan Yılmaz, “O zaman TEOG sistemini kaldırmakla istenilen amaca ulaşmamış olacağız. Yüzde 10 öğrencilerin kısmı sınavla öğrenci alan okullara gidecek. Bu oran içerisinde biz okulları belirledik.

KRİTER NEYDİ?

Yılmaz, proje okul belirlenirken kriterin ne olduğu sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Çok açık ve net. Fen liselerinin hepsini aldık. Sosyal bilimler liselerinin hepsini aldık. Eğer fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrenci oranı o ildeki öğrenci oranının yüzde 10'una tekabül ediyorsa, başka bir okulu, yani Anadolu lisesini bunun içine eklemedik. Eğer bir sosyal bilimler ve fen lisesi sayısı yüzde 10 kriterine yaklaşmamışsa, bazı illerde bu okullardaki öğrenci yüzde 10'un üzerinde. Dolayısıyla bir Anadolu lisesini daha eklemedik. Fen lisesi sayısı ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilerin sayısı yüzde 10'u geçmiyorsa, proje okullarını yani Anadolu liselerini de proje okul kapsamına alarak da yüzde 10 kotasını doldurduk..”

Bakan Yılmaz toplam okul sayıları hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak fen, sosyal bilimler ve Anadolu lisesi var. Buraya bağlı ne kadar okul var bu kapsamda? 620 okul var. Ne kadar öğrenci bu kapsamda 78 bin 300 öğrenci. Oranı ne kadar? yüzde 62. Dolayısıyla yüzde 62 bir öğrencimiz fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve proje uygulayan Anadolu liselerine katılacak. Mesleki ve teknik eğitimde 449 okulu bu kapsama aldık. 19 bin 170 öğrencimiz girecek. Oranı yüzde 15. Din öğretimi genel müdürlüğünden de 297 okulumuz var. Öğrenci sayısı 28 bin 740 oranı da ve yüzde 23.”