Bartın İl Milli Eğitim Müdürü için ‘yöneticilik yapamaz’ kararı varmış!

‘Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var ama bu imkanlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi’ diyen ve okullarda başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini söyleyen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir için MEB tarafından ‘yöneticilik yapamaz’ kararı olduğu ortaya çıktı. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, “Bakanlığınız Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından ‘Kamu yararı ve hizmetin gereği ilkeleri uyarınca yöneticilik yapama’ denilen Yaşar Demir, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne nasıl, ne şekilde ve neden atanmıştır” dedi.

CHP Milli Eğitim Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir için soru önergesi verdi. İrgil, “Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var ama bu imkanlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi” diyen ve ayrıca okullarda başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini söyleyen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir için MEB tarafından ‘yöneticilik yapamaz' kararı olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlaması için verdiği önergede İrgil, “Bartın'da 21 Şubat tarihinde Ulus ilçesi İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Ulus Müftülüğü tarafından düzenlenen aylık imamlar toplantısında Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in ‘Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var ama bu imkanlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi' ifadelerinde bulunduğu, ayrıca okullarda başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığını, 4-6 yaş gurubu çocukların Kuran kurslarında yetiştirilmesi ve örgütlendirilmesi gerektiğinden bahsettiği öne sürüldü” dedi.

Öte yandan bu kişinin İstanbul'da 2008'de Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanması sonrasında görevi süresince sınavlardan usulsüz para topladığı, ihtiyaç dışı personel alımı yaptığı, kamu arabasıyla evine gidip gelerek kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle hakkında defalarca inceleme yapıldığı, ancak kaymakamın eşinin okul arkadaşı olması nedeniyle verilen cezaların uygulanmadığını kaydeden İrgil, şöyle devam etti: “Kaymakamlığın 2011 tarihli raporunda, ‘İddialara istinaden ilgili yazı tarihinde alınan raporda belirtilen her bir madde için 657 sayılı kanunun 125/C-a maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması teklif edilmiş ise de; Kaymakamlığımızca incelenmesi sonucunda, ceza tayinine mahal olmadığını bilgilerinize sunarım' denildiği;

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'nın artan şikâyetler üzerine yaptığı incelemede ‘Yaşar Demir'in disiplin yönünden hakkında 5 defa ceza teklifi istendiği, idari yönden ise işlediği fiillerin niteliği ve ağırlığı itibariyle kamu yararı ve hizmetin gereği ilkeleri uyarınca üzerindeki yöneticilik görevinin alınarak branşına uygun bir okula öğretmen olarak atanması teklif edilmiştir' denilmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yaşar Demir'i görevden alarak Pendik'te bir ilkokula öğretmen olarak atadığı ancak Sultangazi Kaymakamının bu kararı uygulamaya koymadığı ve kaymakamın 2013'te görev süresinin bitimiyle siyasi ilişkilerini kullanan Yaşar Demir'in 2014'te Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vekaleten atandığı kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.”

İrgil, bu bağlamda, şu soruları sordu:

1. Yaşar Demir isimli kişi hakkında bugüne dek kaç kez şikayette bulunulmuştur? Bu şikayetlerin neticesinde hangi cezai işlemler yapılmıştır?

2. Yaşar Demir hangi okuldan mezun olmuştur? Bugüne dek hangi görevlerde bulunmuştur?

3. Bakanlığınız Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından “Kamu yararı ve hizmetin gereği ilkeleri uyarınca yöneticilik yapamaz” denilen Yaşar Demir, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne nasıl, ne şekilde ve neden atanmıştır?

4. Yaşar Demir herhangi bir tarikat veya cemaate bağlı mıdır?

5. Yaşar Demir hangi siyasi bağlantılarını kullanarak Bakanlığınızın ‘yöneticilik yapamaz' kararının görmezden gelinmesi sağlamıştır?

6. Bakanlığınız hangi siyasi bağlantılar sebebiyle hakkında ‘Yöneticilik yapamaz' kararı verdiği Yaşar Demir'i bu kararına rağmen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü olarak atamıştır?