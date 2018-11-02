Başkanı Özkoçak: Norm kadro yönetmeliği çıraklara kadro vermeme üzerine kurulu

Bugün yayınlanan norm kadro yönetmeliğinin çıraklara kadro vermeme üzerine kurulduğunu belirten ÖGESEN Başkanı Vahdet Özkoçak, yönetmeliğin ilerleyen süreçte çok ciddi sorunlara yol açacağını söyledi.

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Başkanı Vahdet Özkoçak, 2 Kasım itibariyle yayınlanan norm kadro yönetmeliğiyle aylardır süren kadro ilan edememe belirsizliğinin, üniversitelerin yapması gerekenler hariç olmak üzere bittiğini ve artık yeni bir düzenin ortaya çıktığını belirterek, “Ancak tüm uyarılarımıza rağmen üniversiteleri, norm kadro statüsü uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı gibi gören, niteliğe değil niceliğe bakan, bilim üretme misyonunu ise neredeyse hiç hesaba katmayan bir yönetmelik olarak yayınlanmış, ‘Yeni YÖK' yine sınıfta kalmıştır” dedi.

Özkoçak, şöyle devam etti: “Defalarca tekrar ettiğimiz gibi, yine söylemek istiyoruz: Üniversiteler sadece ders veren kurumlar değildir. En önemli misyonları bilim ve teknoloji üretmektedir. Eğer asgari kadro şartları önemli şekilde arttırılmazsa, birçok bölüm norm fazlası kadroya sahip konuma düşecek, emeklilik yaşı 75'e çıkarılan profesörler emekli olmadıkça alttan gelen kimseye kadro verilemez hale gelecektir. Bu noktada 2/3 kadro şartının hiçbir şeyi değiştirmeyeceği, insanların yükselmesini baltalayacak bir başka şart olmaktan öteye gidemeyeceği aşikardır.

Bilim, çırağın ustayı geçmesi ile ancak ilerleyebilir. Norm kadro yönetmeliğimiz ise çıraklara kadro vermeme üzerine kurulmuş durumdadır. Norm dışı kadro ilanları ise YÖK onayına bağlanmış ve sözde devredilen yetkinin aslında devredilmediği aşikar hale gelmiştir. Üstelik bu norm dışı ilanların kadro yükselmelerinde kullanılmaları gerekli hale gelmiştir. Bu yönetmeliğe göre bir insan ne kadar hak ederse etsin, norm kadro dolu olduğu için hak ettiği yerde kadro alamayabilir. Rektörlere de kadro vermek istemedikleri kişilere üretilebilecekleri bir bahane daha mevcut hale gelmiştir.”

CİDDİ SORUNLARA YOL AÇACAK

Yönetmeliğin ilerleyen süreçte çok ciddi sorunlara yol açacağını vurgulayan Özkoçak, “Norm katsayıları çok düşüktür, bu durum en parlak gençlerin akademisyenliği tercih etmesini engelleyecek, tüm akademisyenlerin hayatları boyu gelecek kaygısı ile yaşamasına sebep olacak ve hali hazırda hiçbir şey üretmeden norm kadro kaplayan herkesin ekmeğine yağ sürecektir. Umuyoruz en azından bölüm açılması için gerekli asgari öğretim elemanı sayıları ciddi şekilde arttırılır ve kadro alma problemlerinin önüne geçilmeye çalışılır. Ancak mevcut durumda bu yönetmelik, YÖK'ün alt kadro düşmanlığını bir üst seviyeye taşımış ve adeta ‘altta kalanın canı çıksın' noktasına kadar gelmiştir. ‘Dama çıkanın merdiveni attığı' sistem iyice körüklenmiştir. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki norm kadro yönetmeliği tüm umutları boşa çıkarmış, bu haliyle insanları üretmeye değil, üretmemeye teşvik eder hale gelmiştir” diye konuştu.