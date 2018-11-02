Bilimsel değil, dini eğitime yatırım!

Bütçede en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı alıyor gibi görünse de durum farklı. Bütçenin yüzde 72’sini personel giderleri, yüzde 11’ini devlet primleri oluşturuyor. Eğitime yapılan yatırım pay geçen yıl sadece yüzde 8.6 iken, bu yıl ise neredeyse yarıya inerek, yüzde 4.88’e geriledi. Geçen yıl iki katına çıkarılan Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün bütçesi ise Diyanet İşleri’ni yakaladı ve çok sayıda bakanlığı da katladı...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 yılı bütçesi tartışılmaya başlandı. Bütçede en büyük payı 113 milyar 813 milyon lira ile Milli Eğitim Bakanlığı almış görünse de, eğitime yatırım yapılmıyor. Bütçenin yüzde 72'si personel giderlerine, yüzde 11'i de devlet primlerine gidiyor. Geçen yıl yüzde 8.36 olan eğitim yatırımlarının payı ise bu yıl neredeyse yarı yarıya azalarak, yüzde 4.88'e geriledi.

Bununla birlikte, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan tam gün eğitim ve okulöncesi eğitimin zorunla hale gelme hedefinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. 2019 bütçesini analiz eden Eğitim-Sen, hazırladığı raporda, “2018 MEB bütçesinin bizlere gösterdiği en temel gerçek, eğitimde yaşanan yoğun ticarileşme sürecinin, 2019 yılında derinleşmesi beklenen ekonomik krizin de etkisiyle, artarak devam edeceği ve velilerin 2019 yılında cebinden yapacağı eğitim harcamalarının belirgin bir şekilde artacağı. Eğitimden beklenen amaçların gerçekleşmesi, öğretmen açıklarının kadrolu istihdam ile kapatılması, eğitimin niteliğinin yükseltilmesi, okul-derslik açıkları sorununun çözülmesi, fiziki alt yapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi ve diğer sorunlar için mevcut piyasacı bütçe anlayışının acilen değişmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan, eğitimde din öğretimine ayrılan pay da her geçen gün artıyor. Geçen yıla göre yüzde 30 artış kaydeden Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bütçesi, 8 milyar 679 milyon 515 bin ile 10 milyar 446 milyon olan Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü'nün bütçesine yetişti. Din Öğretimi bütçesi, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçelerini de katladı.

İMAM HATİPLERE YATIRIM

Dini eğitime yapılan yatırımlar okul inşaatlarında da görülüyor. İnşaatı devam eden 172 imam hatip lisesine toplam 2 milyar 585 milyon 543 bin 480 lira, 10 yeni projeye 141 milyon lira ayrılırken, inşaatı devam eden 178 Anadolu lisesine 2 milyar 435 milyon 663 bin 618 lira, 10 yeni projeye de 155 milyar lira ayrılmış bulunuyor.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve çok programlı liseler için devam eden 274 inşaat için 3 milyar 972 milyon 234 bin 868 lira, yeni 10 proje içinse 170 milyon lira ayrılmış. İnşaatı devam eden 10 fen lisesi için toplam proje tutarı 218 milyon 207 bin 780 olurken, yeni proje bulunmuyor.

BÜTÇE DÖRT YILDIR AZALDI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eğitime ayrılan bütçenin çok fazla artırıldığı söylense de önceki yıla göre MEB bütçesinin Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki payının son 4 yıldır azaldığını belirterek, “GSYH'ye oranı da aynı şekilde son 4 yıldır azalıyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2019 yılı itibarıyla bu oran yüzde 4,88'e geriledi. 2019'da MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 16 yıllık AKP iktidarı döneminde neredeyse en düşük seviyeye geriledi” dedi