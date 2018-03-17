BİLSEM Kayıtları ne zaman? Bilim ve Sanat Merkezleri 2018-2019 yerleştirme sonuçlarına göre…

BİLSEM sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasından sonra sınava giren tüm öğrenciler BİLSEM Kayıtları Ne Zaman? sorusunu araştırıyor. İşte müzik, resim ve genel yetenek dallarında başarı kazanan öğrenciler için kayıt zamanı...

Bilindiği üzere 2018-2019 eğitim öğretim yılı BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasından sonra müzik, resim ve genel yetenek dallarında başarı kazanan öğrenciler için kayıt yaptırma sürecide başlamış oldu. Peki BİLSEM Kayıtları Ne Zaman? İşte konuya dair ayrıntılar…

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci seçimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre iki aşamada yapıldı. Birinci aşamada sınıf öğretmenlerince aday gösterilen öğrenciler grup tarama sınavına girdi, ikinci aşamada ise bu sınavın sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlandı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı. Genel yetenek, resim ve müzik alanında değerlendirmeye alınıp yerleşmeye hak kazanan öğrenciler Ağustos tarihine kadar kayıt yaptırabilecekler. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek öğrencilere yönelik bireysel değerlendirme ve yetenek komisyonları değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Genel Yetenek alanında bireysel incelemeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130;

Resim ve müzik alanında değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90 olarak belirlenmiştir.

Yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin olmamakla birlikte Ağustos 2018 tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilirler.

İŞTE MEB’İN GRUP TARAMA UYGULAMASI SONUÇLARI AÇIKLAMASI

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak öğrencilere yönelik gerçekleşen grup tarama uygulaması sonuçları açıklanmıştır.

Grup tarama uygulama sonucuna öğrenci velisi tarafından yapılacak itirazlar 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında http://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Ancak itirazlar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla veya tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden öğrencinin T.C. Kimlik numarası ile 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırıldıktan sonra yapılabilecektir.

BİLSEM TAM OLARAK NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem’lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30′ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.