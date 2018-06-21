BİLSEM sınav sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte BİLSEM sonuç detayları…

Beklenen BİLSEM sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Sonuçları kontrol etmek için internete akın eden öğrenci ve velilerin heyecan seviyesi arttı. BİLSEM sonuçlarını açıklandığı andan itibaren öğrenebileceğiniz Milli Eğitim Bakanlığı bağlantısını haberimizde bulabilirsiniz. Merakla beklenen BİLSEM sonuçlarının MEB üzerinden gün içinde açıklanması bekleniyor. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla MEB'in sitesi üzerinden sorgulamalar başladı. İşte BİLSEM sonuçları ile ilgili detaylar...

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacak. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği BİLSEM grup tarama sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıda yer alan link üzerinden sorgulayabilirsiniz…

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA BAĞLANTISI

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SORULARI NASIL OLUYOR?

Bilim Sanat Merkezlerine Öğrenci seçimi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan grup tarama testini başarıyla geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye alınıyorlar.

Bireysel değerlendirmede öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu zeka testi uygulanıyor.

2015 yılında, Bilsem seçmelerinde 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde WNV (Wechsler Zeka Testi) uygulandı.

2016 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi) testi uygulanırken 3 ve 4. sınıflar için WNV testi uygulandı.

2017 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulanırken 3. sınıflar için WNV testi uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında Bilsem seçmelerinde hangi testi kullanılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı

2018 yılında yapılacak bireysel değerlendirmede kullanılmaya aday 3 tane zeka testi bulunmaktadır.

Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi)

WNV (Wechsler Zeka Testi)

Uygulayıcı eğitimleri tamamlandığı taktirde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinin geliştirmiş olduğu “Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS)”

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİLSEM KAYITLARI YAPILAN ÖĞRENCİLER NASIL BİR EĞİTİM ALACAK?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi

alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir.