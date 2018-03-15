BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi değiştirdi

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi sınav sonuçlarını bir hafta erteledi. BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanması ardından her ilde bir tane bulunan BİLSEM'e yerleştirme süreci başlayacak.

BİLSEM özel yetenekli öğrencileri tespite ederek örgün eğitimlerini aksatmadan kapasitelerini kullanmaları amacıyla açılmış devlete bağlı özel bir kurumdur. BİLSEM sınavları ile özel yetenekli çocuklar daha kısa sürede keşfediliyor. Bu yıl düzenlenen BİLSEM Sınavının sonuçlarının 9 Mart’ta açıklanması planlanmıştı. MEB yaptığı açıklama ile sınav sonuçlarının 16 Mart’ta açıklanacağını duyurdu.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğrenciler ve veliler heyecan içinde Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunu beklerken, öğrenci tanılama süreci kapsamında ertelemeye gidildi.

Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları 16 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

SONUÇLAR İÇİN MEB DUYURU YAPTI

İşte MEB duyusuru;

2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.



GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?

Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30′ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.