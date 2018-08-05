Boş kontenjanlar yayınlandı! İşte lise nakil kılavuzu… LGS yerleştirme işlemleri başlıyor!

Lise hayatlarına başlayacak olanları yakından ilgilendiren bir haber MEB tarafından duyuruldu. Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı, boş kontenjanlar belli oldu. İşte nakil başvuru tarihleri ve boş kontenjanlara dair detaylar...

Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre ilk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Bu tarihlerde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler ise 13 Ağustos tarihinde ikinci nakil için yeniden başvuruda bulunabilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LİSE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN