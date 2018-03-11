Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi’nin hazırladığı rapora göre, İstanbul’un birçok ilçesinde her okul türünden tercih edilebilecek 3’er lise bulunmuyor. Beylikdüzü, Beyoğlu, Kağıthane ve Sancaktepe’de sadece bir lise adrese dayalı kayıt alabilecek. İstanbul’da 77 bin öğrenci açık lise ya da özel okula gitmek zorunda kalacak.

Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, ‘Bu sistemde kaos var' adıyla bir rapor hazırladı. Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde açıklanan raporda, İstanbul'un birçok ilçesinde her okul türünden tercih edilebilecek 3'er lise bulunmadığına dikkat çekildi.

Bilimsel ve Laik Hareketi'nden Cihan Uyanık'ın paylaştığı raporda, Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu imam hatip lisesi kontenjanlarına yer verildi. Buna göre, İstanbul'un Adalar ilçesinde mezun olacak 8. Sınıf öğrenci sayısı 89 iken, aynı ilçedeki Anadolu lisesi kontenjanı 34, mesleki teknik lise kontenjanı 102, Anadolu imam hatip lisesi kontenjanı ise 68 olarak görülüyor. Bu verilerle birlikte İstanbul'daki ilçelerden Bağcılar'daki öğrencilerin Anadolu lisesine yerleşme oranı yüzde 9.7, Esenler'de yüzde 7.4, Eyüp'te yüzde 9.2, Kağıthane'de yüzde 6.6, Sancaktepe'de yüzde 2.9, Sultanbeyli'de yüzde 8.2, Sultangazi'de yüzde 9.

Uyanık, İstanbul'da 220 bin 8. Sınıf öğrencisi olduğunu, buna karşılık, Anadolu lisesi kontenjanının 40 bin 24, meslek lisesi kontenjanının 73 bin 734, Anadolu imam hatip lisesi kontenjanının 28 bin 84, fen lisesi kontejanının bin 80, sosyal bilimler lisesi kontenjanının da 210 olduğunu söyledi.

İl dışında hiçbir öğrencinin İstanbul'daki okullara kayıt yaptırmaması durumunda dahi 77 bin öğrencinin bir örgün eğitim programına dahi olmayan açık lise ya da özel okula gitmek zorunda bırakılacağını vurgulayan Uyanık, “Örneğin Kağıthane'de mezun olması beklenen 100 öğrenciden sadece 7'sine yetecek kontenjanda Anadolu lisesi bulunuyor. Ayrıca İstanbul'un birçok ilçesinde dahi her okul türünden tercih edilebilecek 3'er lise yok. Beylikdüzü, Beyoğlu, Kağıthane ve Sancaktepe'de sadece bir lise adrese dayalı kayıt alacak. Güngören ve Şile'de ise iki lise bu şekilde kayıt alacak” diye konuştu.