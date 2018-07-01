AYT ve YDT saat kaçta bitecek? YKS’nin ikinci oturumu olan YDT ve ADT sınav saati…

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı bugün YKS'nin ikinci oturumu olan AYT ve YDT sınavlarına katılacak. İlk oturum olan TYT'nin ardından yapılacak olan AYT 1 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. YDT ise saat 15.45'te başlayacak. YDT ve AYT sınaına girecek öğrencilerin sınavdan 15 dakika önce sınav salonlarına girmesi gerekiyor.

Üniversite adayları 1 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 15.45’te ise 3. Oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecekler. ÖSYM, gerek yazılı açıklama ile gerek videoulu açıklamayla adaylara ’15 dakika’ uyarısı yaptı. Buna göre adayların en geç bir saat öncesinden AYT ve YDT sınavının yapılacağı yerlerde bulunması gerektiği belirtildi.

ÖSYM'DEN ÖNEMLİ DUYURU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018-YKS'ye başvuran adaylar, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yaparak MEB e-Okul sistemindeki eğitim bilgilerini ve diploma notunu görebilecekler ve bu bilgilerini, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) onaylayabileceklerdir. Adayların sınav öncesi herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.” denildi.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

AYT SAAT 12:30’DA, YDT İSE SAAT 17:45’TE BİTECEK

30 Haziran 2018 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 30 Haziran 2018 tarihinde saat 10:15’te yapıldı. Sınav süresi 135 dakika. Alan Yeterlilik Testi (AYT), 1 Temmuz 2018 tarihinde 10:15’te yapılacak. Sınav süresi: 180 dakika. Yabancı Dil Testi (YDT), 1 Temmuz 2018 tarihinde 15:45’te yapılacak. Sınav süresi 120 dakika olarak önceden açıklandı.

İLGİLİ HABER Eğitim uzmanları: TYT'de fen ve sosyal soruları kolaydı

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

2018 YKS SAAT KAÇTA?

1 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 15.45’te ise 3. Oturum Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecekler. ÖSYM, gerek yazılı açıklama ile gerek videoulu açıklamayla adaylara ’15 dakika’ uyarısı yaptı. Buna göre adayların en geç bir saat öncesinden sınavın yapılacağı yerlerde bulunması gerektiği belirtildi. Saat 10.01 ve 15.31’de gelenlerin sınava alınmayacağı aktarıldı.