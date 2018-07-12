Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları açıklandı mı?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları hem öğrenciler hem de aileleri tarafından merakla araştırılıyor. İOKBS bursluluk sınav sonucu açıklanma tarihi MEB tarafından belirlendi. İşte eski ismi PYBS olan sınav ile ilgili ayrıntılar...

MEB tarafından 3 Haziran’da gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavından sonra sıra sonuçların açıklanmasına geldi. Peki Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi mi? 2018 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav) sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuçları bu sene itibariyle 18 Temmuz 2018 tarihinde bakanlığın

http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “İOKBS Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir. Sonuçlar evlere posta yoluyla iletilmeyecek sadece kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. Bursluluk sınav sonuçlarının erken bir tarihte açıklanması halinde haberimizin detayından takip edebilirsiniz…

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücreti 648.04 TL

BURSLULUK SINAVI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR

– Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

– Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

– Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

– Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

– Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

– Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

– Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

– Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

– Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,