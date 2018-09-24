Çanakkale’de çocuklara önerilen kitapta skandal ifadeler!

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm liselerden ‘kitap okuma etkinliği’ düzenlemesini istedi. Bu etkinlik için de beş tane kitap önerisinde bulundu. Önerilenlerden bir tanesi de Cahit Zarifoğlu’nun ‘Bir Değirmendir Bu Dünya’ kitabı. Fikir özgürlüğü çerçevesinde elbette kimsenin bu kitaptan rahatsız olmasına imkan yok, ancak liseli gençlere milli eğitim müdürlüğü tarafından önerilmesi skandal olarak nitelendiriliyor. Nitekim kitapta, komünizme ve kapitalizme inanan insanların bir araya getirdiği topluluk ‘bir sürü’ olarak nitelenirken, kapitalist, Kemalist ve laik ‘zihniyetli’ insanların arkasından gidenlerin de hata yaptığı yer alıyor.

Yeryüzünde yazılan kitaplardan rahatsız olunmaz elbette eğer fikir özgürlüğünü savunuyorsanız. Ancak konu çocuklarsa önerilen, okutulan kitapların daha özenle seçilmesi gerekiyor. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kitap okuma etkinliği kapsamında beş kitap önerdi. İl milli eğitim müdürlüğünün lise düzeyindeki tüm okullara gönderdiği yazıda, kitap okuma etkinliği düzenleneceği belirtilerek, yürütme kurulu tarafından “Bu Ülke- Cemal Meriç, Şah ve Sultan-İskender Pala, İçimizdeki Çocuk-Doğan Cüceloğlu, Bir Değirmendir Bu Dünya-Cahit Zarifoğlu, Allahaısmarladık-İbrahim Naci” kitaplarının belirlendiği yer aldı.

Ancak Cahit Zarifoğlu'nun ‘Bir Değirmendir Bu Dünya' kitabında ‘Cihad ve Arınma' bölümünde yer alan ifadeler tepkiye yol açtı. Konuyla ilgili olarak Eğitim-Sen Çanakkale Şubesi'nin de bugün basın toplantısı düzenleyeceği belirtilirken, kitapta yer alan ifadeler şöyle:

Komünizme ve kapitalizme inanan insanların meydana getirdiği topluluk, ancak bir sürüdür. Ama Müslümanlardan meydana gelen topluluğun adı cemaattir, ümmettir.



İslam düşmanları, cemiyeti bugünkü şahsiyetsiz, içkici, faiz sever, laik ve başıbozuk hale getirmek için nasıl uzun yıllar gayret sarfetmişlerse, onları susturmak, insanları bu hainlerin elinden kurtarmak için de aynı derecede, belki de daha fazla gayret göstermek gerekli. Müslümanların siyasi alanda bilinçlenmelerini arzu ediyoruz.

Bu şuur verildiği takdirde tertemiz Müslüman oldukları halde, kapitalist, faizci, Kemalist ve laik zihniyetli, gayr-i İslami bir gidişatın temsilcisi parti ve örgütlerin arkasından gidenler, hatalarını idrat edip doğruya yönelebilirler. Diğer yandan Müslümanların İslami konuları okuyup, öğrenip, kendi yakınlarına özellikle çocuklarına öğretmelerini istiyoruz. Bir davanın askerliği yapmak için o davayı enine boyuna bilmek gerek…