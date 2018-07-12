Cent Koleji 93 mezunları bir araya geldi

Tarabya Cent Koleji 1993 mezunları 25 yıl aradan sonra okullarında bir araya geldi. 25. yıl anı plaketinin verildiği törene, 2018 mezunları da katıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Tarabya Cent Koleji'nde 1993 mezunları buluştu. Mezunların 25 yıl sonra bir araya geldiği organizasyonda 25. yıl anı plaketi verildi. Törene 2018 mezunları da katıldı.

1991 yılında Süha Cent tarafından ülkedeki eğitim standartlarının yükseltilmesi ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan Özel Cent Okulları, adını kurucusunun soyadından aldı. Cent ise, Türklerin ana vatanı Orta Asya’da bulunan bir şehrin adı.

Atatürkçü bir eğitim veren Özel Cent Okulları'nın amacı, özgürce düşünebilen, düşünceleri doğrultusunda hareket edebilen, bilime ve sanata inanan, kültürüne ve ana diline sahip çıkan, bunun yanında iki yabancı dili konuşabilen, 21. yüzyılın aydın, demokrat, çağdaş ve özgür insan yetiştirmek.