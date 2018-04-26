Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde protestolar devam ediyor

Üniversitelerin bölünmesine yönelik hazırlanan kanun tasarısı protesto edilmeye devam ediyor. Tasarıyı protesto eden akademisyenlere ve öğrencilere bugün hastalar da katıldı ve “Cerrahpaşa Bizimdir, Bizim Kalacak” sloganları attı.

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak yeni bir üniversite olması protesto edilmeye devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın önünde toplanan öğrenci, akademisyen ve öğretim üyeleri “Cerrahpaşa Bizimdir, Bizim Kalacak” sloganlarıyla eylem yaptı.

Cerrahpaşa türküsüyle başlayan eylemde, tasarının geri çekilmesi isteklerini meclise iletmek üzere imza toplanıyor.

Cerrahpaşa öğrenci temsilcisi Kıvanç Yangı, yapılan basın açıklamasında şunları söyledi: “Bizler burada ‘Bilime Saygı’ için toplandık. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden ayrılması hem Cerrahpaşa'nın hem de İstanbul Üniversitesi'nin akademik değerinin düşmesine sebep olacaktır. Bizler tek bir şey savunuyoruz: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nindir. İstanbul Üniversitesi tüm fakülteleriyle ayrılmaz bir bütündür.”

Protestolara katılan Türk Tabipler Odası başkanı Pınar Saip ise, “Biz bir bütün olarak İstanbul Üniversitesi içerisinde birlikte olmak zorundayız 300-400 yıllık tarihi ufacık bir yasa ile yok edemezler. Cerrahpaşa’yı parantez içine alamazlar. Üniversitemizin köklerinden koparılmasını kabul etmiyoruz. Esnafı, hastası, öğrencisi, öğretim görevlisi, mezunu sesimi duyurmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HASTALAR DA İSYAN ETTİ

Eyleme esnaf, hastanede bulunan hastalar ve yakınları da katılarak destek oldu. Hastalar, “Bu hastane Silivri'ye taşınırsa biz ne yapacağız, bizim halimiz ne olacak?” diye isyan etti.

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