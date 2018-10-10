Son dakika: CHP Sayıştay raporunu açıkladı! Planlama hatasının faturası 3 milyar TL’den fazla!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Sayıştay Denetim Raporunda öğretmen ihtiyacı ile ilgili edindiği çarpıcı bilgileri basına açıkladı.

CHP'li Lale Karabıyık, ülke genelinde 153 bin 640 öğretmen ihtiyacı olduğunu, planlama hatasından kaynaklı 41 bin 654 öğretmenin de ihtiyaç fazlası olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca İstanbul'un 28 bin 721 öğretmen ihtiyacı olduğunu belirten Karabıyık, İstanbul'da dört öğrenciden birinin öğretmensiz kaldığını, öğretmen ihtiyacının ücretli öğretmen istihdamı ile karşılandığını kaydetti.

BAZI BÖLGELERDE AÇIK BAZILARINDA FAZLA VAR

CHP'li Lale Karabıyık, Şanlıurfa'da 29 bin 796 norm kadronun 7 bin 482'sinin, Gaziantep'te ise 27 bin 158 kadronun 4 bin 985'inin boş olduğunu belirtti.

Karabıyık açıklamasında, Ankara'da norm kadro 53 bin 036 iken mevcut öğretmen sayısının 53 bin 606 olduğunu, buna rağmen 5 bin 169 öğretmen ihtiyacı bulunduğunu belirtirken benzer bir durumun Eskişehir'de yaşandığını açıkladı. Lale Karabıyık, Eskişehir'de bin 102 öğretmenin fazla olduğunu söyledi.

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PLANLAMA HATASININ FATURASI 3 MİLYAR TL’DEN FAZLA

Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen görevlendirmesini planlayamamasından dolayı 41 bin 654 öğretmenin ihtiyaç fazlası olduğunu, bu öğretmenlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine maliyetinin yıllık yaklaşık 3 milyar 207 milyon 894 bin TL olduğunu söyledi.

CHP'li Karabıyık, norm ve fiili kadroların birbirine yakın olmasına rağmen aynı zamanda hem norm fazlası hem de açığı bulunan kimi bölgeler olduğunu, bu farktan dolayı da öğretmen ihtiyacının dengeli bir şekilde değerlendirilemediğini, çok sayıda öğretmen atıl kalırken, birçok bölgede öğretmen ihtiyacının karşılanamadığını, dolayısıyla hem kaynak israfına sebebiyet verildiğini, hem de ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde en önemli etken olan eğitim hizmetinin etkin şekilde sunulamadığını kaydetti.