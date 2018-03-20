Danıştay’dan sözleşmeli öğretmen kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin yönetmeliğin "Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları" başlıklı maddesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay, sözlü sınav uygulamasının bilgi ölçmeye yönelik konulara yer vermediği bu nedenle yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.

Yönetmelikte yer alan,“Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması” şeklindeki ibare için de yürütmenin durdurulması benimsendi. Bu madde uyarınca il içinde ihtiyaç olmayan sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri feshedilebiliyordu. Danıştay kararı ile, sözleşmeli öğretmenlerin norm kadro gerekçesiyle görevlerine son verilmesi uygulaması da son bulmuş olacak.

”MEB DERS ÇIKARSIN”

Karar üzerine Eğitim-İş Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada ”MEB'in dayatmacı, kariyer ve liyakat ilkelerinden uzak uygulamalarından birine daha dur denilmiştir. Sözleşmeli öğretmenlerin tüm mağduriyetlerinin giderilmesi için sonuna kadar hukuki süreci sürdüreceğiz.. Bakanlığın bu karardan ders çıkarmasını umarak sözlü sınav uygulamasından vazgeçmesini, kariyeri, liyakatı esas alacak ve kadro güvenceli bir sistemin hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya davet ediyoruz” denildi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan de, “Bu karar, öğretmenlerimizi ilgilendiren olumlu bir karar olup, idareyi bağlayıcı niteliktedir. Tüm öğretmenlerin sadece kadrolu ve KPSS puan üstünlüğüne göre atanmasını talep eden sendikamızın hukuki ve demokratik mücadelesi devam edecektir” dedi.