Darüşşafaka’dan eğitim sevdalılarına ‘bayram bağışı’ çağrısı

Eğitim’de fırsat eşitliği misyonuyla yola çıkan, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurban bayramı için gönüllülere ‘bayram bağışı’ çağrısında bulundu.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

155 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayram da eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inananları bağış yapmaya davet ediyor. Kurban Bayramı'nda Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yapan gönüllüler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, bine yakın öğrencinin ihtiyaçlarına destek olabilecek. Öğrencilerinin et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşıladığı için bu Kurban Bayramı’nda vekaleten kurban bağışı kabul edemeyen Darüşşafaka Cemiyeti’ne, annesi ya da babası hayatta olmayan çocukların eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler ‘bayram bağışı'nda bulunabiliyor.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN HARCANACAK

Bu yıl bayram bağışı için önerilen tutar 750 TL olmakla birlikte hayırseverler, Darüşşafaka’ya dilediği miktarda bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, Türkiye'nin 69 ilinden sınavla alınan, bine yakın babası ya da annesi vefat etmiş çocuğun başta eğitim olmak üzere gıda, barınma, giyim ve sağlık giderlerine harcanacak. Bağış yapmak isteyen gönüllüler https://www.darussafaka.org resmi web sitesinden bağış yapabilir ya da Darüşşafaka Cemiyeti'nin tüm bankalardaki bağış hesaplarına havale ya da EFT olarak bağışını ulaştırabilir.

YURTDIŞINDAN BAĞIŞ

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu iyi bir eğitim almak için yetersiz, yetenekli çocuğu hem şefkatli bir yuva hem de nitelikli eğitim veren bir okul olan Darüşşafaka'ya yurt dışında yaşayan hayırseverler de bayram bağışını https://www.globalgiving.org/projects/darussafaka-society/ yabancı bankanın kredi kartıyla gerçekleştirebilirler. Yine Darüşşafaka Cemiyeti'nin yurt dışı bağış hesaplarına da https://www.darussafaka.org resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.