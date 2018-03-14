DGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2018 DGS sınav ve başvuru tarihi…

DGS'ye başvuru yaparak lisans programlarına geçiş yapmak isteyen önlisans öğrencileri DGS sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. Bu yıl DGS'ye girecek adayları yenilikler de bekliyor. Peki 2018 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı detayları...

DGS başvuruları ne zaman başlayacak ve DGS'ye başvuracak olan adaylar hangi yeniliklerle karşılaşacak sorularının yanıtları aranıyor. DGS detayları belli oldu. DGS Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans programlarından mezun olan öğrencileri bir üst program olan 4 yıllık lisans programına geçiş hakkı sunmaktadır. Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

DGS'DE YENİ SİSTEM MERAK KONUSU

DGS artık tüm Türkiye’de gerçekleşecek. DGS'de yeni sistemle beraber sınavların tüm Türkiye'ye yayılmasını öğrencilerin bir çoğu memnuniyetle karşılarken sosyal medya siteleri üzerinden yapılan paylaşımlarda kontenjan artırımı talebi dikkat çekti.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS birçok öğrencinin umutlarını bağladığı sınav olarak dikkat çekiyor. Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrencilerin girecekleri DGS sınavlarıyla ilgili yeni gelişmeler öğrencilerden farklı yorumlar aldı. DGS'nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS'ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır.

DGS'YE GİRECEKLER İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı sınav kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise belgede yer alan SINAVA GİRİŞ KODU aday tarafından sınav kitapçığına yazıldıktan ve kodlandıktan sonra salondaki sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, sınav kitapçığının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi veya sınav kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, sınav kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.