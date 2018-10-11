DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı! DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

DGS ek tercih kılavuzu yayınlanmasının ardından öğrencileri yeni bir heyecan sardı. 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi için ÖSYM tarafından açıklanan tarihler arasından DGS ek tercihleri yapılabilecek. Peki, DGS ek tercihleri nereden yapılacak, DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

DGS ek tercih tarihleri belli oldu. DGS ilk yerleştirme dönemi yerleşemeyerek açıkta kalan öğrenciler 11-16 Ekim arasında DGS ek yerleştirme tercih başvurularını yapabilecek. Öğrenciler için boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. DGS kılavuzuna ve DGS ek yerleştirme hakkında merak ettiği tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EK TERCİH KILAVUZU

BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM, “2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.” açıklaması ile DGS ek tercih kılavuzunu duyurdu.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 11-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11-17 Ekim 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.