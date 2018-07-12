DGS için geri sayım… İşte DGS sınav giriş yerleri ve DGS sınav giriş belgesi!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) giriş sayfası olan AİS'te yayınlandı. 21 Temmuz'da yapılacak olan DGS için geri sayım sürerken ÖSYM dün öğle saatlerinde DGS sınav giriş yerlerini erişime açtı. DGS sınav giriş yerleri ve giriş belgesine haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz...

DGS sınav giriş yerleri açıklandı ve öğrenciler sınav giriş yerlerini kontrol edip sınav giriş belgelerine erişebilmek için ÖSYM’nin sitesine akın etti. ÖSYM AİS üzerinden sorgulanan giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınava dair resmi açıklamayı yaparken, önemli bir uyarıda bulundu. İşte detaylar…

Ön lisans eğitimini 4 yıllık bir lisans programı ile tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı’na girecek. Adaylar başvurularını tamamladı, giriş yerleri açıkladı…

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanacak 2018-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

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DGS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Akademik not ortalamam nasıl ekleniyor?

İlgili sınavın kılavuzunda diploma notu hesaplanması kısmını inceleyebilirsiniz.

Kaç defa DGS ‘ye girme hakkım var?

Belirli bir sınırlama yok.

DGS’nin taban puanı kaçtır?

Belirlenmiş bir taban puanı bulunmamaktadır.

Geçen yıl DGS ile yerleştim, bölümümü değiştirmek istiyorum. DGS ‘ye girebilir miyim?

DGS ile bölüm değişikliği yapamazsınız, yatay geçiş için üniversiteler ile görüşmeniz gerekmektedir.

DGS’ ye yerleştiğimizde 3. sınıftan devam edebilir miyim?

Yerleştiğiniz okul tarafından hangi döneme intibakınız yapılırsa o sınıftan başlarsınız.

Açık öğretim ön lisans okuyorum DGS ye girebilir miyim?

Evet. Girebilirsiniz.

Diplomam da akademik not ortalamam yazmıyor. Okulumdan aday başvuru formuna yazdırsam onaylatsam başvuru yapabilir miyim?

Başvuru esnasında akademik not ortalamanızın olduğu mezuniyet belgenizin olması gerekmektedir.

4 yıllık lisans okuyorum 2. sınıftayım DGS ye başvuru yapabilir miyim?

4 yıllık lisans okurken ilk iki yılın derslerini verip ön lisans diploması alanlar DGS ye başvuru yapamaz.

İlitam okumak istiyorum, DGS’ ye girmem gerekiyor mu?

Evet.

ÖBP nasıl hesaplanıyor?

İlgili sınavın kılavuzundan başarı puanı hesaplama kısmını inceleyiniz

DGS ile bir kere yerleştim tekrar sınava girip tercih yapabilir miyim?

Sınava girip tercih yapabilirsiniz.

DGS ile açık öğretime yerleşebilir miyim?

AÖF bürosu ile görüşüp sınavsız bir şekilde açık öğretimde okuyabilirsiniz.

DGS başvurusunda engel durumu bölümünde yazı boyutu 9 punto olarak işaretledim, bir problem olur mu?

Herhangi bir engel durumunuz yoksa problem olmaz.

DGS’ ye başvuru yapmak için başvuru merkezine gittim. Görevli benden diploma veya transkript belgesi istedi. Bu yüzden başvurumu almıyor.

Kılavuzda yazan bilgiler doğrultusunda belgeniz olmadan DGS’ ye başvuru yapamazsınız.

DGS başvurumu yaptıramadım. Herhangi bir uzatma olacak mı?

Hayır, herhangi başvuru süresi uzatılmayacaktır.

DGS ücretini ödemeler kısmından yatırmak istiyorum. Ama sistemde “sonuçlanmamış işleminiz” var diyor, ne yapacağım?

Sayfayı kapatıp 20-25 dakika bekleyin, sonra tekrar deneyiniz.

DGS ücretimi ATM den yatırdım sorun olur mu?

Herhangi bir sorun olmaz.

DGS aday başvuru formumu nereden alabilirim?

ÖSYM İnternet(www.osym.gov.tr) sayfasından başvurular kısmından edinebilirsiniz.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin internet (www.osym.gov.tr) sayfasından takip ediniz.

DGS de kaç tane tercih hakkı var?

30 tercih hakkı bulunmaktadır.

DGS de uzaktan eğitim okuyabilir miyim?

Evet.