DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? DGS soru ve cevapları açıklandı mı? İşte DGS puan hesaplama yöntemi…

Binlerce öğrenci Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Ön lisans programlarını lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınavın ardından internet üzerinden şu soruların cevaplarını araştırıyor: DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hakkında merak edilen bütün ayrıntıları haberimizden okuyabilirsiniz.

Bu sene DGS sonuçları ÖSYM’nin belirttiği tarihe göre 16 Ağustos’ta açıklanacak. DGS soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Ancak ÖSYM genellikle sınavın bitişinden 2 gün sonra sınav sorularını ve cevaplarını yayınlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, önceki yıllarda 17 ilde yapılan DGS, sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı. Sınavın bu sabah gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu.

Öte yandan Şanlıurfa’da başkasının yerine sınava giren iki “joker” tespit edildi. Hem sınava başvuran hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı. ÖSYM Başkanlığının mevzuatına göre sınavlarda yerine joker sokan adayların sınavları iptal edildiği gibi bu adaylar iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvuramıyor. Ayrıca suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

Örnek;

Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.