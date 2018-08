Heyecanlı bekleyiş sona erdi! DGS sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç sayfası)

Önlisans eğitiminden lisans eğitimine geçmek isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) bugün sonuç günü. Sınav sonucunu heyecanla bekleyen adaylara ÖSYM'den müjdeli haber geldi ve DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından sorgulanabilecek.

DGS sonuçlarını, ÖSYM aday işlemleri sistemine aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçlarını görebilecekler.

DGS, ÖSYM tarafından yapılan ve eğitimine 4 yıllık bir lisans programında devam etmek isteyen meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin girebildiği 2000 yılından bu yana yapılan bir sınavdır. ÖSYM’nin hazırladığı tüm sınavlarda olduğu gibi DGS sınavı da ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacak. DGS sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden erişecek. Sonuçları sorgulamak için TC kimlik numaralarını ve aday işlemleri sistemi şifrelerini girmeleri gerekecek.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

2018 DGS sonuçları için geri sayım başladı, ÖSYM’den DGS sonuçları için gelecek haberler bekleniyor. On binlerce aday girdikleri Dikey Geçis Sınavının (DGS) sonuçlarını öğrenip tercihlerini yapmak istiyor. DGS sonuçları son dönemde yapılan diğer sınavlar gibi ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden açıklanacak ve adayların adreslerine sınav sonuçları gönderilmeyecek. Sonuçları öğrenmek istyen adaylar ÖSYM aday işlemleri sistemine TC kimlik numalarını ve aday işlemi şifrelerini girerek sonuçlarını kontrol edebilirler.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.

DGS PUAN HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.