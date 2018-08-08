DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

DGS sonuçları internet üzerinden araştırılıyor.Öğrenciler DGS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyordu. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldi. Adaylar DGS sonucu açıklandığında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS 16 Ağustos’ta açıklanacak. Öğrenciler DGS aracılığı ile önlisans öğrenimlerini lisans seviyesine tamamlayabiliyorlar. DGS geçtiğimiz ay 21 Temmuz tarihinde düzenlenmişti. Aşağıdaki linkten 16 Ağustos Perşembe günü DGS sonuçlarını görüntüleyebileceksiniz. ÖSYM AİS DGS SONUÇLARI SORGULAMA 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. DGS SORULARI VE CEVPALARI TIKLA ÖĞREN