DGS sonuçları için geri sayım başladı… ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı saat kaçta açılacak?

DGS sonuçlarını bekleyen öğrenciler sabırsızlanmaya başladı. 4 yıllık bir lisans programında devam etmek isteyen öğrencilerin girebildiği DGS için ÖSYM, sonuçların 16 Ağustos'de açıklanacağını duyurmuştu. Heyecan gün geçtikçe arttı ve saatler kaldı. Peki Dikey Geçiş Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM DGS sonuçları için net saat verdi mi? İşte DGS sonuçlarıyla ilgili detaylar...

DGS sonuçları 16 Ağustos’ta yani bugün açıklanacak. ÖSYM, DGS sonuçları için net bir saat vermiş değil. Bir önceki sonuçlar saat 16:30’da açıklanmıştı. Adaylar, DGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI SONUC.OSYM.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENİLECEK

DGS’ye girerek eğitim seviyelerini lisans düzeyine çıkarmayı hedefleyen öğrenciler şimdi DGS sonuçlarını bekliyor. DGS sınav sonuçları açıklanıyor, DGS sınav sonuçları ÖSYM aday işlemleri üzerinden açıklanacak, aday işlemleri sistemine girmek için TC kimlik numaranızın yanında aday şifreniz de gerekmekte. Aday şifresi sınava başvuru yaptığınızda sisteme giriş yaptığınız şifreyle aynı şifredir, bu şifreyi unuttuğunuz takdirde farklı yöntemlerle tekrar şifre edinebilirsiniz.

DGS SONUCU ÖĞREN

DGS, ÖSYM tarafından yapılan ve eğitimine 4 yıllık bir lisans programında devam etmek isteyen meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin girebildiği 2000 yılından bu yana yapılan bir sınavdır. ÖSYM'nin hazırladığı tüm sınavlarda olduğu gibi DGS sınavı da ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacak. DGS sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden erişecek. Sonuçları sorgulamak için TC kimlik numaralarını ve aday işlemleri sistemi şifrelerini girmeleri gerekecek.



DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

Örnek;

Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.