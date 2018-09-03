DGS tercih işlemleri için bekleyiş ne zaman bitecek? DGS tercih kılavuzu için geri sayım…

DGS tercih işlemlerinin başlaması için ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacak sorusu dikey geçiş sınavında ter döken birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte tarihler ile ilgili tahminler...

ÖSYM DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercihleri ne zaman hangi gün yapılacak? Bu sorular son günlerde birçok öğrenci tarafından merakla soruluyor. ÖSYM’nin açıkladığı puanlara göre 4 yıllık bir lisans programına geçiş yapacak olan öğrenciler, tercih dönemini sorgulamaya devam ediyor. DGS tercihleri için ÖSYM’nin kılavuz yayınlaması bekleniyor ancak bu konuda halen bir açıklama yok…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri ile ilgili herhangi bir resmi açıklama olmasa da DGS tercih işlemlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İÇİN EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.