DGS tercih kılavuzu bekleyişi… DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS birçok öğrencinin eğitim geleceklerini planlamaları için büyük önem taşıyor. Sınavın ardından DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ön Lisans programlarını tamamlayan öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapmak için Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döktüler ve şimdi DGS tercihlerinin başlamasını bekliyorlar. DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihlerini gerçekleştirmek isteyenler için DGS tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM arafından yayınlanmasıyla öğrencilerin tercihlere başlayacağı DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

DGS TERCİH KILAVUZU BEKLEYİŞİ

DGS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından bayram tatili sonrası ilk günde açıklanması bekleniyordu ancak henüz DGS tercih kılavuzuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İÇİN EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.

18 YILDIR YAPILAN DGS’NİN DETAYLARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.