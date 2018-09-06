DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan DGS tercih klavuzu ve DGS tercih işlemleri tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linki tıklayarak öğrenebileceksiniz. DGS tercih kılavuzu için heyecan dolu bekleyiş sürüyor...

DGS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. 4 yıllık eğitimini tamamlamak isteyen önlisans mezunları DGS tercihlerini yaptıktan sonra sonuçları beklemeye başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm adayların gözü kulağı ÖSYM’den gelecek DGS tercih kılavuzu ve tarihi açıklamasıda.

Heyecanla beklenen DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun kesin cevabı ne yazık ki belli değil. Geçen yıl baz alınırsa ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladıktan 6 gün sonra tercih sürecini başlatmıştı. Beklentimiz ÖSYM'nin DGS tercih sürecini kısa süre içinde başlatması yönünde.

DGS TERCİHLERİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. DGS tercih klavuzu yayınlandı mı? DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'NİN SİTESİNDE TERCİH İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BELİRTİLEN BİLGİLER:

Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda

düşme söz konusu olacak mı?

Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.