ÖSYM DGS tercih kılavuzu için geri sayım… DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS birçok öğrencinin eğitim geleceklerini planlamaları için büyük önem taşıyor. Ön Lisans programlarını tamamlayan öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapmak için Dikey Geçiş Sınavı’na girdiler. Sınavın ardından DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklandı. DGS tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmış değil. DGS tercihlerinin de ne zaman başlayacağı henüz belli değil. İşte DGS hakkında merak edilen sorular ve cevapları...

DGS için birçok kişi merakla detayları bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı? 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Heyecanla beklenen DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun kesin cevabı ne yazık ki belli değil. Geçen yıl baz alınırsa ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladıktan 6 gün sonra tercih sürecini başlatmıştı. Beklentimiz ÖSYM'nin DGS tercih sürecini bir hafta içinde başlatması yönünde. DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI DGS TABAN PUANLARI ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, 21 Temmuz 2018'de uygulanan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin, “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile

öğrenebilecek.