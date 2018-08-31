DGS tercih kılavuzu her an erişime açılabilir! DGS tercihleri ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Sınav sonucunu öğrenenler DGS tercihleri ne zaman başlayacak? diye merak ediyor. Bu yıl tercih kılavuzu bekleyişi önceki yıllara göre daha uzun sürdü. İşte DGS tercihleri hakkında yaşanan son gelişmeler...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır. Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU HALEN GELMEDİ? TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından bayram tatili sonrası ilk günde açıklanması bekleniyordu ancak henüz DGS tercih kılavuzuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. DGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla tercih maratonu başlayacak. Bu yıl beklenenden biraz daha uzun sürdü.

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI İÇİN EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.

DGS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Akademik not ortalamam nasıl ekleniyor?

İlgili sınavın kılavuzunda diploma notu hesaplanması kısmını inceleyebilirsiniz.

Kaç defa DGS ‘ye girme hakkım var?

Belirli bir sınırlama yok.

DGS'nin taban puanı kaçtır?

Belirlenmiş bir taban puanı bulunmamaktadır.

Geçen yıl DGS ile yerleştim, bölümümü değiştirmek istiyorum. DGS ‘ye girebilir miyim?

DGS ile bölüm değişikliği yapamazsınız, yatay geçiş için üniversiteler ile görüşmeniz gerekmektedir.

DGS' ye yerleştiğimizde 3. sınıftan devam edebilir miyim?

Yerleştiğiniz okul tarafından hangi döneme intibakınız yapılırsa o sınıftan başlarsınız.

Açık öğretim ön lisans okuyorum DGS ye girebilir miyim?

Evet. Girebilirsiniz.

Diplomam da akademik not ortalamam yazmıyor. Okulumdan aday başvuru formuna yazdırsam onaylatsam başvuru yapabilir miyim?

Başvuru esnasında akademik not ortalamanızın olduğu mezuniyet belgenizin olması gerekmektedir.

4 yıllık lisans okuyorum 2. sınıftayım DGS ye başvuru yapabilir miyim?

4 yıllık lisans okurken ilk iki yılın derslerini verip ön lisans diploması alanlar DGS ye başvuru yapamaz.

İlitam okumak istiyorum, DGS' ye girmem gerekiyor mu?

Evet.

ÖBP nasıl hesaplanıyor?

İlgili sınavın kılavuzundan başarı puanı hesaplama kısmını inceleyiniz

DGS ile bir kere yerleştim tekrar sınava girip tercih yapabilir miyim?

Sınava girip tercih yapabilirsiniz.

DGS ile açık öğretime yerleşebilir miyim?



AÖF bürosu ile görüşüp sınavsız bir şekilde açık öğretimde okuyabilirsiniz.

DGS başvurusunda engel durumu bölümünde yazı boyutu 9 punto olarak işaretledim, bir problem olur mu?

Herhangi bir engel durumunuz yoksa problem olmaz.

DGS' ye başvuru yapmak için başvuru merkezine gittim. Görevli benden diploma veya transkript belgesi istedi. Bu yüzden başvurumu almıyor.

Kılavuzda yazan bilgiler doğrultusunda belgeniz olmadan DGS' ye başvuru yapamazsınız.

DGS başvurumu yaptıramadım. Herhangi bir uzatma olacak mı?

Hayır, herhangi başvuru süresi uzatılmayacaktır.

DGS ücretini ödemeler kısmından yatırmak istiyorum. Ama sistemde “sonuçlanmamış işleminiz” var diyor, ne yapacağım?

Sayfayı kapatıp 20-25 dakika bekleyin, sonra tekrar deneyiniz.

DGS ücretimi ATM den yatırdım sorun olur mu?

Herhangi bir sorun olmaz.

DGS aday başvuru formumu nereden alabilirim?

ÖSYM İnternet(www.osym.gov.tr) sayfasından başvurular kısmından edinebilirsiniz.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin internet (www.osym.gov.tr) sayfasından takip ediniz.

DGS de kaç tane tercih hakkı var?

30 tercih hakkı bulunmaktadır.

DGS de uzaktan eğitim okuyabilir miyim?

Evet.