DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu her an erişime açılabilir

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Sınav sonucunu öğrenenler DGS tercihleri ne zaman başlayacak? diye merak ediyor. Bu yıl tercih kılavuzu bekleyişi önceki yıllara göre daha uzun sürdü. İşte DGS tercihleri hakkında yaşanan son gelişmeler...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır. Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU HALEN GELMEDİ? TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından bayram tatili sonrası ilk günde açıklanması bekleniyordu ancak henüz DGS tercih kılavuzuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. DGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla tercih maratonu başlayacak. Bu yıl beklenenden biraz daha uzun sürdü.

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