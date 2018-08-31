Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu her an erişime açılabilir

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Sınav sonucunu öğrenenler DGS tercihleri ne zaman başlayacak? diye merak ediyor. Bu yıl tercih kılavuzu bekleyişi önceki yıllara göre daha uzun sürdü. İşte DGS tercihleri hakkında yaşanan son gelişmeler...

android-time 09:45 31 Ağustos 2018
Haberler Eğitim
DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu her an erişime açılabilir
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Sınav sonucunu öğrenenler DGS tercihleri ne zaman başlayacak? diye merak ediyor. Bu yıl tercih kılavuzu bekleyişi önceki yıllara göre daha uzun sürdü. İşte DGS tercihleri hakkında yaşanan son gelişmeler...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır. Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU HALEN GELMEDİ? TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından bayram tatili sonrası ilk günde açıklanması bekleniyordu ancak henüz DGS tercih kılavuzuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. DGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla tercih maratonu başlayacak. Bu yıl beklenenden biraz daha uzun sürdü.

İLGİLİ HABERKYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman? İLGİLİ HABERYaz tatili ne zaman bitiyor? MEB, 2018-2019 eğitim yılı açılış tarihi açıkladı!Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB, 2018-2019 eğitim yılı açılış tarihi açıkladı!
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar