DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayınladı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi. DGS tercihlerini gerçekleştirmek isteyenler için DGS tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Peki heyecanla beklenen DGS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı tahmin ediliyor?

Ön Lisans programlarını tamamlayan öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapmak için Dikey Geçiş Sınavı'na girdiler. DGS birçok öğrencinin eğitim geleceklerini planlamaları için büyük önem taşıyor. Sınavın ardından DGS sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. DGS tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmış değil.

DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçen yıl baz alınırsa ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladıktan 6 gün sonra tercih sürecini başlatmıştı, ancak bu sene aynı tarihler bayram tatiline denk geldiği için tatil dönüşü tercih kılavuzunun yayınlanacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun kesin cevabı ne yazık ki belli değil…

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İÇİN EK YERLEŞTİRME OLACAK MI?

Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak.

Ek yerleştirmenin yapılması kararlaştırıldığı takdirde, ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak ve ÖSYM internet sitesinde ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.