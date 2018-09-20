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DGS yerleştirme sonucu sorgula | 2018 DGS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adayların günlerdir beklediği haber geldi. TC kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM AİS üzerinden DGS yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

android-time 18:45 20 Eylül 2018
Haberler Eğitim
DGS yerleştirme sonucu sorgula | 2018 DGS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adayların günlerdir beklediği haber geldi. TC kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM AİS üzerinden DGS yerleştirme sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

2018-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Eylül 2018 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.

DGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

KAYIT NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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