Dünyanın en iyi üniversite sıralamasında 400. sıraya Türkiye’den tek üniversite girdi

Times Higher Education (THE) 2019 Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Sabancı Üniversitesi, sıralamada 351-400 bandında yer alırken, Koç Üniversitesi 401-500 bandında, Bilkent, Boğaziçi, Hacettepe ve İTÜ 501-600 bandında yer aldı.

Londra merkezli yükseköğretimi derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2019 Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Söz konusu sıralamada bu yıl Türkiye'den toplam 23 üniversite yer aldı. Sabancı Üniversitesi 77 ülkeden 1258 üniversitenin değerlendirmeye alındığı bu yılki sıralamada 351-400 bandında yer alarak Türkiye'den değerlendirmeye alınan 23 üniversite içinde birinci oldu.

ÜNİVERSİTELERİN BAŞARI SIRALAMALARI

Türkiye'den bu yıl sıralamada yer alan 23 üniversitenin başarı sıralamaları şöyle:

Sabancı Üniversitesi 351-400 bandında, Koç Üniversitesi 401 – 500 bandında, Bilkent, Boğaziçi ve Hacettepe Üniversiteleri 501 – 600 bandında, İTÜ ve ODTÜ 601 – 800 bandında, Anadolu, Atılım, Erciyes, Gebze Teknik ve İstanbul Üniversiteleri 801-1000 bandında, Akdeniz, Ankara, Bahçeşehir, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, İYTE, Marmara, Ondokuz Mayıs, TOBB ve Yeditepe Üniversiteleri de 1001 + bandında yer aldı.

THE Dünya Üniversiteler Sıralaması metodolojisi Eğitim, Uluslararası Görünüm, Sanayi Geliri, Araştırma ve Atıf olmak üzere 5 ana boyut ve 5 ana boyutu oluşturan 13 alt göstergeden oluşuyor.

Sıralamada söz konusu 5 ana boyuta aşağıdaki oranlarda ağırlık verilmiş:

Eğitim: üniversitenin öğrenim ortamı (toplam puanda %30 ağırlık)

Araştırma: hacim, gelir ve itibar (%30 ağırlık)

Atıflar: araştırmadaki etkinlik (%30 ağırlık)

Sanayi Geliri: yenilikçilik (%2,5 ağırlık)

Uluslararası Görünüm: personel, öğrenci ve araştırma (%7,5 ağırlık)