DYK kursları ne zaman başlayacak? İşte Destekleme ve Yetiştişme kursları başlangıç tarihi…

Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları tamamlandı, öğrenciler DYK kurslarının başlangıç tarihini merak ediyor. EBA üzerinden başvuruları alınan DYK kursları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı EBA DYK kurs takviminin açıkladı. Yılda üç dönem olan DYK kursları ilk dönem başlangıç tarihine kısa bir süre kaldı. 24-30 Eylül tarihleri arasında sınflar oluşturulacak. DYK kursu ise 1 Ekim’de başlayacak.

YILDA 3 KEZ YAPILIYOR

EBA Destekleme ve Yetiştirme Kursları; 1. dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kursları olmak üzere üç dönemde açılıyor. 1.dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tarihe göre gerçekleşecek.

Yaz dönemi kursları, belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından bir başlangıç ve bir bitiş tarihi belirlenerek açılıyor.



DYK KURSLARI KISA SÜRE SONRA BAŞLIYOR

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de başlayacak, 13 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019'de yapılacak.

Öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kursları için birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek.

Ortaokulların 5, 6. ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9, 10. ve 11. sınıf öğrencileri en fazla 5 dersten haftalık 12 saate, 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 dersten haftalık 18 saate, ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilecek.