E-Devlet giriş: KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin barınma olanaklarını sağlayan ve maddi destek olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. KYK burs ve kredi başvuruları ise henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte e-Devlet giriş ekranı...

KYK yurt başvurusu yapmak isteyen adaylar e-Devlet girişi yaparak başvurularını tamamlayacak. Öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesinin önemli olduğu, öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebileceği, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrencilerin ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebileceği belirtildi. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak isteyen adaylar KYK burs başvuruları ve öğrenim kredisi hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.



400 BİN ÖĞRENCİNİN YURT BAŞVURUSU BEKLENİYOR

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularını almaya hazırlanıyor. 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET