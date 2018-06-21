E-Devlet’ten yeni uygulama: İcra Dosyası Sorgulama

Her geçen gün yeni bir sunan e-Devlet kapısı üzerinden bir uygulama daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar, İcra dosyası sorgulama hizmeti ile E-Devlet kapısı üzerinden haklarında icra dosyası olup olmadığını sorgulayabilecekler. İşte e-Devlet İcra dosyası sorgulama ekranı...

Devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle oluşturulan E-Devlet uygulamasına Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) hizmetleri kapsamında ‘İcra dosyası sorgulama’ hizmeti eklendi. İcra dosyası sorgulama uygulaması sayesinde, vatandaşlar haklarında başlatılmış olan bir icra takibi varsa, bu bilgiye kolaylıkla e-devlet kapısı üzerinden erişim sağlayabilecek ayrıca mevcut icra dosyalarının numarasını öğrenebilecekler. Aşağıdaki link aracılığı ile İcra dosyası sorgulama ekranıdan ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞİ İLE İCRA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın “İcra Dosyası Sorgulama” başlığı altında açılan hizmet ile hakkınızda icra dosyası davası olup olmadığının sorgulaması yapılabiliyor…

E-Devlet üzerinden icra dosyası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifreniz yoksa bu hizmetten ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz.

E-DEVLET İCRA DOSYASI SORGULA

E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet’in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıkran sonra arama butonuna “İcra Dosyası Sorgulama” yazdıktan sonra hizmeti görebilecekler.