E-Okul devamsızlık ve yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı

E-Okul sistemine giriş yapılarak bir çok bilgiye ulaşılabiliyor. Velilerin de öğrencilerin de girişi yapabildiği e Okul'a artık MEBBİS üzerindne de girilebilecek. VBS sistemi üzerinden devamsızlık bilgileri ve yazılı sınav sonuçları en çok sorgulana bilgiler arasında. İşte e-Okul girişi...

e-Okul üzerinden sınavlar bir bir açıklanıyor. Sınav sonuçlarını, ders programını öğrenmek isteyenler ve devamsızlık bilgilerini kontrol etmek isteyenler E-Okul sistemine akın ediyor.e Okul sistemi artık MEBBİS üzerinden hizmet veriyor. MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden e Okul'a giriş yapabilirsiniz…

MEB’im tüm elektronik hizmetleri MEBBİS’de toplandı ve e-Devlet şifresi ile girilebilecek.