e-Okul giriş: e-Okul takdir teşekkür sorgulama nasıl yapılır?

Karnelerin alınmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler karne notlarını merak ediyor ve takdir mi yoksa teşekkür mü alacaklarını öğrenmek istiyor. Günümüzde öğrenciler artık e-Okul sistemine giriş yaparak notlarını, devamsızlıklarını öğrenebiliyor, üstelik notlarını öğrenen çocuklar takdir, teşekkür hesaplaması da yapabiliyor. Haberimizden e-Okul sistemine giriş yaparak notlarınızı öğrenebilirsiniz.

e-Okul giriş ekranı! Öğrencilerin son zamanlarda gündemi bu. Çünkü karnelerin alınmasına kısa bir zaman kaldı. Ardından 3 aylık bir yaz tatili başlayacak. Öğrenciler ilk olarak aşağıda verdiğimiz linkten https://e-okul.meb.gov.tr adresine kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapacak. Ardından kesinleşen notlarını öğrenecek ve haberimizde yer alan bilgilerden takdir-teşekkür hesaplamaları yapabilecekler.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI TIKLA

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erişilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır.

Fakat 85’ten düşük fakat 80’den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.